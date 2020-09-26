В Минске на протестных акциях задержали десятки человек

На опубликованных в соцсетях фотографиях и роликах видно, как силовики в форме цвета хаки без опознавательных знаков подходят к участницам марша и отводят их в микроавтобусы.
Задержания протестующих проходили в разных районах белорусской столицы. Больше всего задержаний произошло возле Комаровского рынка. Часть активистов смогла сформировать колонну и дойти до проспекта Независимости. При приближении силовиков участники акций прятались в подъездах домов и близлежащих дворах.
По оценке корреспондента ТАСС, возле площади Победы в Минске собралось около 400 протестующих. Информация о количестве участников акции от МВД республики отсутствуют. Местные СМИ также не называют число вышедших на улицы активистов. По данным правозащитного центра «Весна», количество задержанных составило 56 человек.
Белорусские правоохранители проверили документы и аккредитацию у журналистов. После этого были задержаны представители изданий Tut.by, «Еврорадио» и газеты «Наша нива».
Акция началась в 14:00 мск. Протестующие пришли на Комаровский рынок, скандируя «Это наш город», «Мы гуляем» и «Света — наш президент». Шествие прошло мирно, о столкновениях не сообщалось.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70−80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые происходят до сих пор.