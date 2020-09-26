21:29 (мск), источник: Коммерсантъ
На Украине извлечены черные ящики разбившегося под Харьковом военного самолета
Спасатели извлекли
Самолета, на борту которого находились 27 человек, совершал накануне, 25 сентября, учебный полет и разбился при заходе на посадку. Погибли 26 человек, один выжил.
«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд — минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», — сказал журналистам господин Кучер (цитата по «Укринформ»).
Сейчас на месте крушения самолета работает спецтехника. Обломки самолета направляются на территорию воинской части в Чугуевском районе.
Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что сейчас следствие рассматривает четыре версии причин авиакатастрофы: неисправность самолета, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем или ответственными за полет, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и его подготовки к полету.
По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов. 26 сентября на Украине объявлен днем траура. Минобороны Украины направит по $55 тыс. семьям погибших. Большинство из находившихся на борту разбившегося самолета были курсанты.