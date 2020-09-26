Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 сентябряКагальницкая трагедия, изобретение граммофона, день рождения звезды "Терминатора" и другие события этого дня
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
25Как выглядела столица 100 лет назад
21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине извлечены черные ящики разбившегося под Харьковом военного самолета

Спасатели извлекли из-под обломков черные ящики военно-транспортного самолета Ан-26, сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Источник: РИА "Новости"

Самолета, на борту которого находились 27 человек, совершал накануне, 25 сентября, учебный полет и разбился при заходе на посадку. Погибли 26 человек, один выжил.

«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд — минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», — сказал журналистам господин Кучер (цитата по «Укринформ»).

Читайте также
Зеленский объявил на Украине траур из-за крушения самолета

Сейчас на месте крушения самолета работает спецтехника. Обломки самолета направляются на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что сейчас следствие рассматривает четыре версии причин авиакатастрофы: неисправность самолета, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем или ответственными за полет, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и его подготовки к полету.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов. 26 сентября на Украине объявлен днем траура. Минобороны Украины направит по $55 тыс. семьям погибших. Большинство из находившихся на борту разбившегося самолета были курсанты.

 Собянин вернул ограничения из-за вспышки COVID-19
Греф о новых комиссиях Сбера: Невозможно все сделать бесплатным
В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию на 5%
В России за сутки выявили максимум случаев COVID-19 с 22 июня
Экономисты сообщили о сокращении среднего класса из-за COVID
В Иркутске рысь взяла под опеку котенка (видео)
Старый чайник с чердака продали за 500 тысяч долларов
Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия
Hi-Tech
Это важно знать: секретный код AliExpress Дешево и быстро!
Авто
Тест Lamborghini Huracan Evo – сколько стоят эмоции? Итальянцы помнят, что нужно для автомобильного счастья – это купе Lamborghini пробуждает страсть!
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
В 2-комнатной с двумя детьми 725
Вопрос, живущим в РФ! И имеющих детей школьников, студентов 604
что хорошего? 456
Американская королева 417
Леди
Кети Топурия подтвердила, что выходит замуж во второй раз Певица готовится к свадьбе.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь