В Баку заявили о продолжающемся обстреле ВС Армении населенных пунктов в Карабахе

«Армянские Вооруженные силы продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов вдоль линии фронта (линия соприкосновения в районе Нагорного Карабаха — прим. ТАСС)», — сказал Гаджиев.
По его словам, «имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре».
«Азербайджанская Республика принимает необходимые контрнаступательные меры по пресечению очередной военной провокации, обеспечению безопасности гражданского населения», — отметил Гаджиев.
Он подчеркнул, что «Азербайджан неоднократно предупреждал международную общественность, что Армения готовится к войне». «Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью ложится на военно-политическое руководство Армении», — заявил помощник президента Азербайджана.
Контрнаступательная операция
В Минобороны республики сообщили, что командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.
«С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Министерство также сообщило, что в Карабахе сбили боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, члены экипажа живы.
«Боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы», — говорится в сообщении оборонного ведомства. При этом отмечается, что на различных направлениях уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «ОСА» подразделений противовоздушной обороны Армении.
Ответ Армении
В свою очередь Минобороны Армении сообщает, что в ходе боев в Нагорном Карабахе подбиты три танка азербайджанских ВС. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.
«Как отметил командующий армией обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) генерал-майор Джалал Арутюнян, азербайджанские войска в 07:10 (06:10 мск) перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения. Азербайджанские войска на нескольких направлениях были отброшены назад. Противник понес человеческие и материальные потери. В частности, три танка. Бои продолжаются», — отметила она.
В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.
Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.