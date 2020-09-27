Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 сентябряПервый детский сад в России, начало строительства Останкинской телебашни, землетрясение на Алтае и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
09:38 (мск), источник: ТАСС

В Баку заявили о продолжающемся обстреле ВС Армении населенных пунктов в Карабахе

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. ВС Армении продолжают подвергать интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты в Карабахе. Об этом заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Источник: AP 2020

«Армянские Вооруженные силы продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов вдоль линии фронта (линия соприкосновения в районе Нагорного Карабаха — прим. ТАСС)», — сказал Гаджиев.

По его словам, «имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре».

«Азербайджанская Республика принимает необходимые контрнаступательные меры по пресечению очередной военной провокации, обеспечению безопасности гражданского населения», — отметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что «Азербайджан неоднократно предупреждал международную общественность, что Армения готовится к войне». «Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью ложится на военно-политическое руководство Армении», — заявил помощник президента Азербайджана.

Читайте также
В Азербайджане заявили, что принимают «ответные меры» в Карабахе

Контрнаступательная операция

В Минобороны республики сообщили, что командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

«С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство также сообщило, что в Карабахе сбили боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, члены экипажа живы.

«Боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы», — говорится в сообщении оборонного ведомства. При этом отмечается, что на различных направлениях уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «ОСА» подразделений противовоздушной обороны Армении.

Читайте также
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?

Ответ Армении

В свою очередь Минобороны Армении сообщает, что в ходе боев в Нагорном Карабахе подбиты три танка азербайджанских ВС. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

«Как отметил командующий армией обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) генерал-майор Джалал Арутюнян, азербайджанские войска в 07:10 (06:10 мск) перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения. Азербайджанские войска на нескольких направлениях были отброшены назад. Противник понес человеческие и материальные потери. В частности, три танка. Бои продолжаются», — отметила она.

В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Потеря знаний и здоровья: школы вновь уходят в онлайн
Асмус сообщила о своей госпитализации
Ученые узнали, в чем хитрость коронавируса
COVID-19 предлагают лечить как отравление
Почему услуга по исчезновению пользуется в Японии спросом
Сайты белорусских госканалов взломали хакеры
Hi-Tech
Это важно знать: секретный код AliExpress Дешево и быстро!
Авто
Тест Lamborghini Huracan Evo – сколько стоят эмоции? Итальянцы помнят, что нужно для автомобильного счастья – это купе Lamborghini пробуждает страсть!
Кино
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили Возлюбленная легендарного хоккеиста, бывшая балерина, вынужденная торговать на рынке турецким ширпотребом, и, конечно, акушер-гинеколог Бахметьева: вспоминаем самые яркие роли актрисы, завоевавшей искреннюю любовь зрителей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Фаина Раневская: 5 цитат для современной женщины
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
3 проблемы с авто, которые устранит обычное мыло
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь