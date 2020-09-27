В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID

Это максимум с 20 июня, когда зафиксировали 7 889 новых заболевших. Всего с начала эпидемии в стране заразились 1,151 млн человек. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 45,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 379 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 220 тыс. 195 человек.
Число новых случаев коронавируса растет во всём мире. В итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз больше июньских и июльских. В Брюсселе также наблюдается значительный рост: в сентябре было зарегистрировано более чем в два раза больше случаев, чем на весной.