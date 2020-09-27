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11:00 (мск), источник: РБК

В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID

В 83 регионах России за последние 24 часа было выявлено 7 867 новых пациентов с коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:23 MSK, 27.09
Инфицировано1 151 438+7 867
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
13.0926.09
Скончалось20 324+99
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
13.0926.09
Выздоровело943 218+3 068
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
13.0926.09
Инфицировано32 860 689+291 053
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
13.0926.09
Скончалось994 410+5 414
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
13.0926.09
Выздоровело22 742 215+252 371
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
13.0926.09
Источник: Reuters

Это максимум с 20 июня, когда зафиксировали 7 889 новых заболевших. Всего с начала эпидемии в стране заразились 1,151 млн человек. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 45,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 379 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 220 тыс. 195 человек.

Число новых случаев коронавируса растет во всём мире. В итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз больше июньских и июльских. В Брюсселе также наблюдается значительный рост: в сентябре было зарегистрировано более чем в два раза больше случаев, чем на весной.

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