14:08 (мск), источник: РИА Новости
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны Армении показало обстрел танков Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
По данным ведомства, войска непризнанной
Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил
В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.