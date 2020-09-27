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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны Армении показало обстрел танков Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили два вертолета, 14 беспилотников и бронетехнику Азербайджана. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники.

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Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

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В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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