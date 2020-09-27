17:29 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: умер актер из «Антикиллера» и «ДМБ» Никита Логинов
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Никита Логинов умер в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, мужчине стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором Логинов служил руководителем
На месте происшествия работает полиция.
Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как «Антикиллер», «ДМБ», а также в сериалах «Московская сага», «Неудача Пуаро», «Кризис нежного возраста» и других.
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