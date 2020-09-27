Полиция Кипра начнет расследование по делу о «золотых паспортах»

Заявление юридической службы было сделано после ознакомления с докладом следственной комиссии кипрского правительства под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру, пишет местная газета Cyprus Mail.
Комиссия изучила документы 42 обладателей «золотых паспортов», которых следствие отнесло к лицам категории «высокого риска», заявки семи из них не отвечали критериям для предоставления им кипрского гражданства, передает издание. Их дела были переданы генеральному прокурору страны Йоргосу Саввидису.
Проверку всех выданных за 18 лет действия программы «золотых паспортов» власти Кипра инициировали после публикации расследования Al Jazeera, в котором говорилось, что республика продавала паспорта сомнительным личностям.
Издание утверждало, что гражданство островного государство купили десятки высокопоставленных чиновников и их семей, а также «осужденные преступники, люди в бегах и политические фигуры с высоким риском “грязных” денег».
Среди 100 обладателей «золотых паспортов» Кипра, о которых говорилось в расследовании, были и 39 россиян — в том числе участники списка Forbes. К «группе высокого риска» издание отнесло миллиардеров Олега Тинькова и Вадима Мошковича, бывшего миллиардера и экс-акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева, экс-главу банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, заместителя генерального директора UC Rusal Максима Полетаева, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева.