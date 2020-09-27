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18:29 (мск), источник: Forbes

Полиция Кипра начнет расследование по делу о «золотых паспортах»

Юридическая служба Кипра (аналог Генпрокуратуры) поручила полиции начать сбор показаний по делу о возможных нарушениях при проведении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на официальное сообщение службы. Паспортов островного государства могут лишиться семь иностранцев.

Источник: AP 2020

Заявление юридической службы было сделано после ознакомления с докладом следственной комиссии кипрского правительства под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру, пишет местная газета Cyprus Mail.

Комиссия изучила документы 42 обладателей «золотых паспортов», которых следствие отнесло к лицам категории «высокого риска», заявки семи из них не отвечали критериям для предоставления им кипрского гражданства, передает издание. Их дела были переданы генеральному прокурору страны Йоргосу Саввидису.

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Проверку всех выданных за 18 лет действия программы «золотых паспортов» власти Кипра инициировали после публикации расследования Al Jazeera, в котором говорилось, что республика продавала паспорта сомнительным личностям.

Издание утверждало, что гражданство островного государство купили десятки высокопоставленных чиновников и их семей, а также «осужденные преступники, люди в бегах и политические фигуры с высоким риском “грязных” денег».

Среди 100 обладателей «золотых паспортов» Кипра, о которых говорилось в расследовании, были и 39 россиян — в том числе участники списка Forbes. К «группе высокого риска» издание отнесло миллиардеров Олега Тинькова и Вадима Мошковича, бывшего миллиардера и экс-акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева, экс-главу банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, заместителя генерального директора UC Rusal Максима Полетаева, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева.

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