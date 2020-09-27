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18:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Бастрыкин призвал бывших судей к ответу

Глава СКР возбудил дела по фактам взятки и ДТП.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя Советского райсуда Красноярска Сергея Тупеко и экс-судьи из Воронежской области Евгения Капустина. Первому инкриминируется взяточничество, второму — нарушение правил дорожного движения, в результате которого здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Постановления глава комитета подписал после того, как квалификационная коллегия судей согласилась на уголовное преследование обоих фигурантов.

В отношении бывшего зампреда Советского районного суда Красноярска в отставке Сергея Тупеко возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — об этом сообщили в СКР. По данным следствия, в феврале прошлого года на рассмотрении у судьи находилось уголовное дело в отношении гражданина Киргизии, которому инкриминировали покушение на незаконный оборот наркотических средств. Сергей Тупеко, по данным СКР, получил через посредника от родственника подсудимого 1,2 млн руб.

Судья якобы обещал назначить мягкое наказание, а также помочь в принятии решения о передаче осужденного для отбывания наказания в Киргизию. Сотрудники управления ФСБ России по региону задержали судью и посредника.

Расследование дела поручено Главному следственному управлению СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В свою очередь, экс-судье Лискинского райсуда Воронежской области Евгению Капустину предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Как полагают в СКР, вечером 17 октября 2018 года на своем Toyota RAV4 Евгений Капустин устроил аварию в городе Лиски, не уступив дорогу на перекрестке. В результате столкновения водитель такси Lada Granta получил сотрясение мозга, перелом ребер и повреждение легкого. Господин Капустин с места ДТП скрылся и долгое время уверял, что за рулем внедорожника находился его брат, написавший явку с повинной. Сам судья в момент ДТП якобы был на пассажирском сиденье. Сразу после аварии судья ушел в отпуск, а через две недели подал в отставку.

Впоследствии Евгений Капустин изменил показания и признал, что лично управлял внедорожником, а брата попросил солгать на предварительном следствии, уточнили в СКР.

Столкновение с отечественной легковушкой, по его словам, произошло из-за неисправных тормозов. Побег с места ДТП экс-судья объяснил страхом быть избитым очевидцами. Впрочем, в конце мая на заседании ВККС, где рассматривался вопрос о привлечении Капустина к уголовной ответственности, бывший судья заявлял, что его брат отказался от признательных показаний под давлением следствия.

Расследование уголовного дела с самого начала осложнялось тем фактом, что Toyota RAV4 Евгения Капустина сгорел через несколько часов после ДТП. В СКР полагают, что автомобиль поджег инспектор ГИБДД Руслан Белоконев. В августе 2020 года уголовное дело по обвинению полицейского в воспрепятствовании предварительному расследованию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) было направлено в Лискинский райсуд. Однако из-за того, что в райсуде работал Евгений Капустин (сам он — потомственный судья, его отец Леонид Капустин возглавлял райсуд с 1985 по 2013 год), дело против Руслана Белоконева было направлено в облсуд для определения подсудности.

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей в мае этого года Евгений Капустин заявлял, что непричастен к поджогу внедорожника, более того, якобы это сотрудники ГИБДД могли преследовать его.

«Я не могу утверждать на сто процентов, но мне кажется, что были все основания. После ДТП, примерно через три-четыре месяца, был остановлен сотрудниками ДПС, которые составили на меня административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Сотрудник ДПС показал мне SMS-сообщение на телефоне с указанием оформить судью и номером моего автомобиля», — приводит слова Капустина Legal.Report.

Адвокат господина Белоконева Сергей Жеребятьев не ответил на звонок «Ъ». Связаться с защитой Евгения Капустина не удалось.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск; Андрей Прах, Воронеж

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