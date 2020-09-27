18:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Александр Бастрыкин призвал бывших судей к ответу
Глава СКР возбудил дела по фактам взятки и ДТП.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя Советского райсуда Красноярска Сергея Тупеко и
В отношении бывшего зампреда Советского районного суда Красноярска в отставке Сергея Тупеко возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — об этом сообщили в СКР. По данным следствия, в феврале прошлого года на рассмотрении у судьи находилось уголовное дело в отношении гражданина Киргизии, которому инкриминировали покушение на незаконный оборот наркотических средств. Сергей Тупеко, по данным СКР, получил через посредника от родственника подсудимого 1,2 млн руб.
Расследование дела поручено Главному следственному управлению СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
В свою очередь,
Впоследствии Евгений Капустин изменил показания и признал, что лично управлял внедорожником, а брата попросил солгать на предварительном следствии, уточнили в СКР.
Столкновение с отечественной легковушкой, по его словам, произошло
Расследование уголовного дела с самого начала осложнялось тем фактом, что Toyota RAV4 Евгения Капустина сгорел через несколько часов после ДТП. В СКР полагают, что автомобиль поджег инспектор ГИБДД Руслан Белоконев. В августе 2020 года уголовное дело по обвинению полицейского в воспрепятствовании предварительному расследованию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) было направлено в Лискинский райсуд. Однако
На заседании Высшей квалификационной коллегии судей в мае этого года Евгений Капустин заявлял, что непричастен к поджогу внедорожника, более того, якобы это сотрудники ГИБДД могли преследовать его.
«Я не могу утверждать на сто процентов, но мне кажется, что были все основания. После ДТП, примерно через
Адвокат господина Белоконева Сергей Жеребятьев не ответил на звонок «Ъ». Связаться с защитой Евгения Капустина не удалось.
Екатерина Лукашевич, Новосибирск; Андрей Прах, Воронеж