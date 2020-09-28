Закончено дело о похищении выпускника Академии ФСБ белорусами для Украины

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
По версии следствия, он с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж бывшего офицера ФСБ, ныне работающего в сфере IT-технологий. Бизнесмену сделали некую парализующую инъекцию и на его же джипе вывезли через Белоруссию на Украину, где он был осужден за контрабанду шпионской техники, но смог вернуться на родину. Единственный задержанный по этому делу утверждает, что чекист поехал за границу по своей воле, а сам он стал случайной жертвой интриг в «шпионско-любовном» треугольнике.
Эта история, больше напоминающая остросюжетный боевик, началась в ночь на 28 августа 2018 года. По версии СКР, около полуночи злоумышленники каким-то образом проникли в частный дом 39-летнего Романа Фиолковского. Он является выпускником Академии ФСБ, однако, согласно официальным данным, работал не в спецслужбе, а в небольшой собственной фирме, предоставляющей услуги в сфере компьютерной безопасности. Пострадавшего, который спал в разных комнатах с супругой, несмотря на оказанное сопротивление, скрутили и сделали ему укол неизвестного вещества, от которого он потерял способность сопротивляться, но все видел и понимал.
Совершенно бесшумно и незаметно для других находившихся в доме родственников хозяина вывели через подвал на улицу и усадили в его же Range Rover Sport.
По дороге один из налетчиков прихватил документы на машину, а также общегражданский и заграничный паспорта Романа Фиолковского и его военный билет. На внедорожнике его повезли сначала переоформлять документы на саму машину, а потом — в сторону Белоруссии. При этом похищенному несколько раз делали инъекции, а также вымогали у него 15 млн руб., которые он якобы кому-то должен. Роман Фиолковский дал злоумышленникам код доступа к своему онлайн-банку, однако денег там не оказалось. Тем временем мужчину сначала привезли в Белоруссию, а там, опять же угрожая, заставили перейти границу с Украиной. На той стороне бизнесмену надели на голову балаклаву и отвезли на микроавтобусе в частный дом, где держали в подвале.
С ним обращались относительно неплохо, правда, пообещали выбить зубы, если он не скажет знакомым и близким по телефону, что просто «уехал бухать с друзьями в Белоруссию».
Через пару недель мужчину отвезли на границу с Россией на пропускной пункт Новые Яриловичи, где его задержали сотрудники СБУ. У Романа Фиолковского они обнаружили «шпионскую» авторучку для скрытной аудиозаписи, флеш-карту с некими данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. Этого хватило для возбуждения уголовного дела в отношении него о контрабанде шпионской аппаратуры. Господина Фиолковского поместили в СИЗО, однако позже отпустили под залог в размере 140 тыс. гривен, разрешив жить под охраной сотрудников СБУ в съемной квартире в Чернигове. В марте прошлого года состоялся суд, который приговорил Романа Фиолковского к штрафу в размере 34 тыс. гривен. Сразу после этого он вернулся на родину, не дожидаясь пересмотра приговора, который был обжалован прокуратурой как излишне мягкий. Еще находясь на Украине, мужчина написал заявление в СКР о похищении, а также записал видеообращение, которое переслал родным и близким. На основании этого было возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ), разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ).
По мнению следователей, преступление совершили три уроженца белорусского Гомеля — Виталий Юрченко, Петр Николаенко и Андрей Цейко.
Год назад последнего, уже объявленного в розыск, задержали, когда он хотел выехать в Эстонию вместе со своей подругой, и с санкции суда отправили в СИЗО. Двое других фигурантов, как оказалось, осели на Украине.
Адвокат Александр Мелешко заявил «Ъ», что подзащитный Цейко свою вину не признает. По словам защитника, господин Цейко, имеющий вид на жительство в России и обосновавшийся в Санкт-Петербурге, давно занимался здесь строительным бизнесом. Летом 2018 года он приехал в Москву по делам и остановился в квартире своего земляка — члена сборной России по водному поло Кирилла Николаенко. Мужчина в это время серьезно повредил ногу, еле ходил, используя костыли. Тогда же к спортсмену в гости приехал из Гомеля брат Петр со своим приятелем Юрченко. Целью их визита, как они якобы поясняли, была покупка Range Rover Sport Романа Фиолковского. Осматривать его автомобиль отправился и Андрей Цейко, которому надоело сидеть дома.
Правда, по его словам, он внутрь коттеджа не заходил. Да и участвовать в похищении не мог, так как с трудом передвигался, да к тому же являлся инвалидом — после несчастного случая при работе на столярном станке у него нет пальцев на левой руке.
Согласно версии обвиняемого, продавцу машины сообщили, что собираются ехать в Белоруссию и на Украину, а тот попросил взять его собой. Поездка якобы сопровождалась дружескими беседами и посиделками в придорожных ресторанчиках.
«Если бы господин Фиолковский был реально похищен, то никто не мешал ему попросить помощи при пересечении границы, но он почему-то этого не сделал», — сообщил «Ъ» Александр Мелешко. По его словам, несмотря на обстоятельства и международный масштаб предполагаемого преступления, в деле оказалось всего четыре тома, а обвинение в основном построено на показаниях потерпевшего. При этом он утверждает, что следствие почему-то не инициировало направление международных запросов об оказании правовой помощи в отношении скрывшихся Николаенко и Юрченко. Если украинские власти могли и отказать в силу напряженных отношений между странами, то белорусские наверняка пошли бы навстречу, предоставив данные и видео о пересечении границ Романом Фиолковским. Кроме того, следователи почему-то не стали устанавливать, какое именно парализующее вещество ему вводили, хотя следы таких препаратов могут оставаться в организме долгие месяцы. Отдельно адвокат остановился на целом ряде других странностей, которым следствие не стало давать оценку.
Например, жена потерпевшего, не заметившая момент похищения, не стала искать супруга, объяснив позже, что решила, что тот бросил ее и уехал к любовнице. А розыск пропавшего инициировала через полицию и друзей именно последняя.
Кроме того, супруга призналась, что она, подозревая мужа в неверности, завела в отместку роман с предполагаемым участником похищения Юрченко, с которым познакомилась в интернете. Также выяснилось, что женщина приезжала вместе с этим другом в столичный ТЦ «Горбушкин двор», где приобрела трекер для слежения за автомобилем мужа. Сам Роман Фиолковский, кстати уже оформивший развод с женой, во время следствия припомнил, что похитители смогли сразу завести его Range Rover, хотя тот был оборудован специально спрятанной под сиденьем кнопкой, без нажатия на которую нельзя запустить двигатель.
Кстати, об этой загадочной истории уже писали в свое время зарубежные СМИ.
Но если белорусские издания просто сообщали о странных обвинениях в адрес трех гомельчан, то украинские обсуждали задержание «агента ФСБ» Фиолковского, у которого нашли карты генштаба Украины с расположением войск в зоне конфликта в Донбассе и другие секретные сведения.
Там же говорилось о якобы выявленных связях задержанного с другими «сотрудниками ФСБ» с указанием их мест работы, позывных и телефонов. При этом украинские журналисты возмущались, что «агенту ФСБ» якобы удалось откупиться.
«Андрей Цейко — это простой парень, работяга, который совершенно случайно оказался втянут в запутанную историю», — полагает адвокат Мелешко, надеющийся, что суд в ней разберется.
Сергей Сергеев
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