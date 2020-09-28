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00:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупные природные пожары в российском регионе попали на видео

Под Воронежем зафиксирован крупный природный пожар.

Источник: AP 2020

Пламенем объято 135 гектаров леса. Соответствующие кадры попали на видео одного из местных жителей. Он разместил их на своей странице «ВКонтакте».

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«В один момент стало страшновато. Вспомнил, что в машине есть вода, маски и чистые полотенца. Мы были готовы уже к тому, чтобы соорудить себе респираторы», — написал он в публикации. Мужчина отметил, что полностью задымленный участок дороги оказался коротким, поэтому применять подручные средства не пришлось.

Как сообщает в своем Telegram-канале «Комсомольская правда», тушить пожары в регионе будут специалисты из Тулы и Липецка — сил местных МЧС уже не хватает. Кроме того, в Воронежскую область планируют отправить вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Ростовской области выросла до 100 гектаров. Из-за ветра возникла угроза населенным пунктам. В тушении огня участвуют 239 человек и 59 единиц техники.

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