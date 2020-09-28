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08:00 (мск), источник: РБК

Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении

По данным следствия, ущерб Иркутской области от действий Андрея Левченко и его сообщника составил более 185 млн руб.

Депутат заксобрания Иркутской области, сын бывшего губернатора Сергея Левченко Андрей задержан по делу о хищении путем мошенничества. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК считает, что Левченко причастен к мошенничеству в особо крупном размере.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили в СК. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следствие утверждает, что Левченко причастен к мошенничеству по делу о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое завели в феврале 2019 года.

В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

По данным следствия, в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные заявки на участие в отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и шахт. После этого, указывает СК, Хамуляк и Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 млн руб.

Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса, а после этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ «была необоснованно увеличена уже до 319,6 млн руб.», утверждает следствие. Потом в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, указали в ведомстве.

«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн руб.», — заявили в СК.

Согласно данным на сайте заксобрания Иркутской области, Андрею Левченко 38 лет. Его избрали в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он является членом комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. С 2011 года также является генеральным директором ЗАО «Стальконструкция».

Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ. Осенью 2015 года он занял должность губернатора Иркутской области. В декабре прошлого года он ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший должность замглавы МЧС России.

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