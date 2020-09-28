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07:46 (мск), источник: Ведомости

Азербайджан сообщил о более 550 раненых и убитых армянских военных

Более 550 армянских военных были ранены или убиты в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Источник: AP 2020

Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. «Кроме этого, уничтожено (включая раненных) более 550 военнослужащих», — сообщили в министерстве. Потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили.

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Ранее в Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военных. Кроме того, в Ереване заявили об уничтожении 30 танков и единиц бронетехники и 20 беспилотников.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября в 7.30 мск объявил в своем аккаунте в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило в 7.30 мск, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты, а в 9.10 мск объявило о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Вслед за Арменией частичное военное положение ввел Азербайджан.

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