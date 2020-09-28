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10:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Алтайский губернатор госпитализирован

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, ранее получивший положительный анализ на коронавирус, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, сообщает Telegram-канал «Красное солнце Алтая» в понедельник, 28 сентября.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
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21.09
6196
22.09
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23.09
6431
24.09
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25.09
7212
26.09
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27.09
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14.0927.09
Скончалось20 385+61
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15.09
150
16.09
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21.09
71
22.09
160
23.09
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25.09
108
26.09
169
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14.0927.09
Выздоровело945 920+2 702
14.09
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15.09
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17.09
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Инфицировано33 082 994+222 305
14.09
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15.09
278925
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22.09
293319
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27.09
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14.0927.09
Скончалось997 799+3 389
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14.0927.09
Выздоровело22 927 107+184 892
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14.0927.09
Источник: РИА "Новости"
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Назван срок выхода России на максимум по производству вакцины от COVID-19

О заражении Томенко COVID-19 стало известно 22 сентября. Тогда сообщалось, что глава российского региона перешел на дистанционный режим работы. В июне Томенко уже уходил на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.

В пресс-службе тогда уточнили, что Томенко будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и другие необходимые обследования.

С начала пандемии коронавирусом переболели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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