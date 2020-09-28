В России впервые с июня выявили более 8000 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 135 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня.
Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573. Умер за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 385. За сутки в России полностью выздоровели 2 702 человека. Общее число выздоровевших выросло до 945 920 человек.
Вчера, 27 сентября, оперштаб сообщил о 7867 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 942 пациента, скончались 16 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли
Москва лидирует среди регионов по количеству заболевших — 287 993 человек, на втором месте — Московская область (73 171), на третьем месте —