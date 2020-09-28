Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
11:13 (мск), источник: Ведомости

В России впервые с июня выявили более 8000 новых заболевших коронавирусом

В Москве более 2000 новых случаев COVID-19.

Коронавирус COVID-19
11:38 (мск)Кудрин: вторая волна COVID-19 потребует новых мер поддержки экономики
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
27.09
7867
28.09
8135
15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
27.09
99
28.09
61
15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
27.09
3068
28.09
2702
15.0928.09
Инфицировано33 119 791+259 102
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
27.09
291053
14.0927.09
Скончалось997 966+3 556
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
27.09
5414
14.0927.09
Выздоровело22 930 309+188 094
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
14.0927.09
Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 135 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня.

Видео
Путин: Не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573. Умер за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 385. За сутки в России полностью выздоровели 2 702 человека. Общее число выздоровевших выросло до 945 920 человек.

Вчера, 27 сентября, оперштаб сообщил о 7867 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 942 пациента, скончались 16 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+237), Подмосковье (+212) Ростовская (+193) и Нижегородская (+165) области.

Москва лидирует среди регионов по количеству заболевших — 287 993 человек, на втором месте — Московская область (73 171), на третьем месте — Санкт-Петербург (42 494).

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России впервые с июня выявили более 8000 новых заболевших коронавирусом
Космический масштаб импортозамещения
Азербайджан сделал предупреждение Армении по поводу обстрелов
Курс доллара достиг 79 рублей впервые со 2 апреля
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов
Что стало с забытыми дачами глав СССР в Абхазии
Названы самые красивые деревни России (фото)
Эксперты назвали опасность дешевых «умных» часов
Hi-Tech
Как выглядит «пустынный воин» в стиле «Безумного Макса» Первые модели появятся на дорогах уже скоро
Авто
Тест Lamborghini Huracan Evo – сколько стоят эмоции? Итальянцы помнят, что нужно для автомобильного счастья – это купе Lamborghini пробуждает страсть!
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Королёва рассказала о ситуации в семье
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Дети
Кристина Орбакайте с дочерью и мужем уехали в Нью-Йорк (фото) Певица поделилась впечатлениями
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь