Источник назвал новую версию утечки воздуха на МКС

В августе источник сообщил ТАСС, что экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. Она «была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа». Позже информацию об утечке воздуха подтвердили в Роскосмосе.
«Делать какие-либо выводы о месте утечки и объеме утечки преждевременно и некорректно в связи с тем, что контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки», — отметил собеседник агентства. По словам источника, утечка «может возникать при включении этой аппаратуры».
Ранее ряд СМИ сообщил, что скорость утечки воздуха на Международной космической станции за последние месяцы возросла в пять раз.
В пятницу экипаж МКС — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди — вновь изолировались на российском сегменте для поиска утечки воздуха. Во время изоляции им были доступны модули «Заря», «Звезда», «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС».