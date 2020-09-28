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12:26 (мск), источник: ТАСС

Источник назвал новую версию утечки воздуха на МКС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Делать выводы о месте утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) пока рано, она может происходить во время включения служебной аппаратуры США. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС.

Источник: Reuters

В августе источник сообщил ТАСС, что экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. Она «была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа». Позже информацию об утечке воздуха подтвердили в Роскосмосе.

«Делать какие-либо выводы о месте утечки и объеме утечки преждевременно и некорректно в связи с тем, что контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки», — отметил собеседник агентства. По словам источника, утечка «может возникать при включении этой аппаратуры».

Ранее ряд СМИ сообщил, что скорость утечки воздуха на Международной космической станции за последние месяцы возросла в пять раз.

В пятницу экипаж МКС — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди — вновь изолировались на российском сегменте для поиска утечки воздуха. Во время изоляции им были доступны модули «Заря», «Звезда», «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС».

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