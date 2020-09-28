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16:02 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии вынесли приговор по делу о краже кассиршей банка 25 млн рублей

УФА, 28 сен — РИА Новости. Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы, а ее мужа к 6 за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения, сообщает прокуратура региона.

Источник: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

«Салаватский городской суд назначил экс-кассиру наказание в виде 5 лет лишения свободы, её супругу — 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает башкирская прокуратура, отметив, что женщина вину признала полностью, её муж — частично.

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Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Россельхозбанк» «о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 455 862,50 рублей», добавила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Уточняется, что Марат Хайруллин взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

В конце мая 2019 года Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка, исчезла с мужем и двумя дочками, а в банке выявили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». В начале июля полиция вычислила съемную квартиру в Казани, в которой Хайруллины скрывались всей семьей. После задержания женщину поместили под стражу, а ее мужа, который, по версии следствия, проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.

Ранее агентству в суде сообщали, что подсудимая в последнем слове просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку осознала тяжесть содеянного, признала вину, ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления семья находилась в тяжелом материальном положении. Женщина отмечала, что пошла на преступление из-за своей доверчивости, а супруг оказывал на нее давление, ему были переданы все деньги.

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