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19:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новая версия 26 лет спустя: паром «Эстония» мог затонуть от столкновения с подлодкой

Шведские кинематографисты обнаружили в корпусе затонувшей «Эстонии» пробоину, о которой ничего не говорится в официальном отчете о крушении парома. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил о необходимости проведения нового расследования.

Ночью 28 сентября 1994 года паром "Эстония" потерпел крушение, погибли 852 человека, спаслись 137. Это крупнейшее кораблекрушение в Балтийском море в мирное время | Источник: Getty Images

Крушение парома Эстония стало одной из крупнейших морских катастроф мирного времени: из 989 человек выжили 137. Судно затонуло на пути из Таллинна в Стокгольм в ночь на 28 сентября 1994 года.

В 1997 году был опубликован отчет о расследовании катастрофы, который был признан Эстонией, Швецией и Финляндией. В нем говорится, что причиной затопления стали отвалившиеся носовые ворота (визор), а также сильный шторм.

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После этого СМИ опубликовали несколько альтернативных версий, по одной из которых причиной крушения стал взрыв на борту парома. Родственники шведских и эстонских погибших требовали проведения нового расследования, однако власти запретили погружение в районе затопления парома.

В прошлом году шведский документалист Хенрик Эвертссон, несмотря на запрет, спустил к остову судна робота. Съемка выявила пробоину длиной около четырех метров и шириной около 1,2 метра. Кадры вошли в новый фильм Эвертссона «“Эстония”: находка, которая меняет все».

Опрошенные документалистами эксперты утверждают, что пробоина не могла образоваться по причине взрыва на борту, более вероятно столкновение с неким объектом. Профессор морских технологий Йорген Амадал, который фигурирует среди экспертов фильма, утверждает, что подобные повреждения могли быть вызваны ударом силой в 500−600 тонн, пишет шведская Aftonbaldet.

Бывший государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, который возглавлял комиссию по расследованию гибели парома Эстония, сказал, что повреждение могло быть вызвано столкновением с подводной лодкой.

«Учитывая, что центр разрыва находится ниже уровня воды, а также учитывая то, что никто никогда не говорил, что вместе с Estonia затонуло еще какое-либо судно, которое шло на воде рядом, и что никто из выживших не рассказывал, что видел рядом с Estonia надводное судно, наиболее вероятно то, что Эстония столкнулась с подводной лодкой», — цитируют Курма эстонский портал Delfi.

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Министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Эстонии в общем заявлении указали, что новая информация будет оцениваться с соблюдением уважения к усопшим.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на специальной пресс-конференции 28 сентября заявил о необходимости нового расследования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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