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03:21 (мск), источник: РБК

Жена сообщила о переписке штурмана Ан-26 за несколько минут до крушения

Штурман разбившегося под Харьковом самолета за несколько минут до крушения переписывался с дочерью.

Источник: AFP 2020

За несколько минут до катастрофы Ан-26 под Харьковом штурман самолета Алексей Остапенко переписывался со своей семилетней дочерью. Об этом со ссылкой на супругу штурмана Елену сообщает ТСН.

По ее словам, переписка велась за несколько минут до крушения.

Мне ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил». И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в этот момент.
Елена Остапенко

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с РБК не исключил, что СМС-сообщение могло быть написано заранее, однако из-за потери связи не было отправлено вовремя, а ушло только при появлении сигнала. Кроме того, штурман в момент посадки мог быть не задействован в процессе управления самолетом.

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Он также усомнился в том, что общение штурмана по телефону могло повлиять на исполнение им служебных обязанностей. «Самолет Ан-26Ш, с буквой Ш, предполагает, что он создан для подготовки штурманов военно-воздушных сил, курсантов, которые учатся на эту профессию. Поэтому в салоне самого самолета расположено от шести до 12 рабочих мест. Они идентично сделаны, как в пилотской кабине: приборы навигации, разные системы. И вот на каждом рабочем месте работает еще экипаж курсантов и инструкторы сидят. Где-то на два рабочих места один или на три рабочих места, так бывает. Поэтому я не исключаю случая, что один из этих штурманов экипажа мог находиться в салоне, а задачу выполнял курсант обучаемый. А мест в кабине несколько, поэтому один из штурманов мог позволить себе сидеть с гаджетом, телефоном, или что там у него было», — объяснил он.

Я не думаю, что тот штурман, который вел самолет, — писал эсэмэски, потому что там некогда писать при этом. Хотя отвлекаться на телефоны не положено, это техника безопасности, это нарушение регламента полета.
Владимир Попов
заслуженный военный летчик России, генерал-майор

Авиакатастрофа произошла в Харьковской области возле города Чугуева, в 2 км от военного аэродрома. На борту находились 27 человек (семь членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы погибли 25 человек, еще один позже скончался в больнице. Как заявлял глава администрации Харьковской области Алексей Кучер, незадолго до крушения пилот передал сообщение об отказе левого двигателя.

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