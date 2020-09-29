03:21 (мск), источник: РБК
Жена сообщила о переписке штурмана Ан-26 за несколько минут до крушения
Штурман разбившегося под Харьковом самолета за несколько минут до крушения переписывался с дочерью.
За несколько минут до катастрофы Ан-26 под Харьковом штурман самолета Алексей Остапенко переписывался со своей семилетней дочерью. Об этом со ссылкой на супругу штурмана Елену сообщает ТСН.
По ее словам, переписка велась за несколько минут до крушения.
Мне ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, может быть, мне
что-тоответил». И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-топредчувствовала в этот момент.
Заслуженный военный летчик России,
Он также усомнился в том, что общение штурмана по телефону могло повлиять на исполнение им служебных обязанностей. «Самолет Ан-26Ш, с буквой Ш, предполагает, что он создан для подготовки штурманов
Я не думаю, что тот штурман, который вел самолет, — писал эсэмэски, потому что там некогда писать при этом. Хотя отвлекаться на телефоны не положено, это техника безопасности, это нарушение регламента полета.
Авиакатастрофа произошла в Харьковской области возле города Чугуева, в 2 км от военного аэродрома. На борту находились 27 человек (семь членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы погибли 25 человек, еще один позже скончался в больнице. Как заявлял глава администрации Харьковской области Алексей Кучер, незадолго до крушения пилот передал сообщение об отказе левого двигателя.