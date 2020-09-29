02:28 (мск), источник: Интерфакс
Нагорный Карабах сообщил о гибели 84 своих военных за два дня боев
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Министерство обороны непризнанной
Ранее в понедельник Минобороны НКР сообщило 28 погибших военнослужащих. Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий в воскресенье погибли 84 военнослужащих армии НКР.
В свою очередь президент непризнанного государства Араик Арутюнян заявил, что необходимо быть готовыми к длительным боевым действиям. По его словам, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества.
Тактических преимуществ ни у кого нет, ни мы, ни противник не потеряли и не заняли
какие-либоважные позиции. Но мы нанесли противнику серьезные потери как в живой силе, так и технике.
По его словам, Азербайджан задействовал все имеющееся вооружение.
«Для нас приоритетом является безопасность, мы должны выиграть в этой войне. Сейчас мы воюем против
Новое обострение в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную
Президент Армении Армен Саркисян в понедельник заявил, что Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник призвал Армению покинуть спорные территории в Нагорном Карабахе.