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09:54 (мск), источник: РИА Новости

Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Конкин в эфире «Первого канала» сделал первое заявление после гибели своей дочери Софии в одном из столичных бассейнов.

Источник: РИА "Новости"

«Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование», — сказал он.

Актер также поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него бы «просто сердце не выдержало».

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

СК возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

 Стали известны подробности гибели дочери Конкина
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