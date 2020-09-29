Цуркан не признала вину в шпионаже

Слушания проходят в закрытом режиме, дело рассматривает коллегия из трех судей.
«Вину наша подзащитная не признает. Сегодня в ходе заседания по существу она дала первые показания, в которых рассказала общие данные о себе, ответила на вопросы гособвинителя и суда», — сказал господин Павлов.
По словам адвоката, в суде Карина Цуркан рассказала, как переехала из Молдавии в Россию. «Она никогда не отказывалась от дачи показаний, со стадии предварительного следствия. Надеемся, что процесс закончится уже в этом году», — добавил Иван Павлов. Следующее заседание состоится 13 октября.
Карина Цуркан была задержана в июне 2018 года. По версии следствия, завербованная в 2004 году службой информации и безопасности Молдавии «агент Карла» передала за границу сведения о поставках российской электроэнергии на Донбасс в 2015 году. Дело имеет гриф секретности. 21 сентября Мосгорсуд продлил арест госпожи Цуркан до 7 марта 2021 года.