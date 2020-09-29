17:09 (мск), источник: РБК
Минобороны Армении заявило о сбитом Турцией штурмовике Су-25
В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 взлетел с аэродрома в Азербайджане, вторгся в воздушное пространство Армении и сбил штурмовик Су-25.
Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25. Об этом сообщили РБК в
Пилот армянского Су-25 погиб.
По словам
По версии Минобороны Армении, турецкий истребитель вторгся в воздушное пространство Армении на глубину 60 км. «Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным средств объективного контроля находился на глубине 60 км внутри территории Армении, на высоте 8200 метров», — заявила Степанян.
Об участии турецких истребителей F-16 в вооруженном конфликте в Карабахе власти Армении уже заявляли ранее. Президент Армении Армен Саркисян 28 сентября сообщил, что Турция поддерживает Азербайджан советниками, наемниками и истребителями F-16. В интервью телеканалу РБК о присутствии турецких истребителей в зоне конфликта говорил и посол Армении в России Вардан Тоганян.
Тоганян в интервью РБК заявлял, что участие Турции в конфликте и обострение ситуации могут подтолкнуть Ереван к признанию независимости Нагорного Карабаха (Арцаха). В интервью «РИА Новости» он также говорил, что действия турецких F-16 могут послужить поводом для применения ракетных комплексов «Искандер».