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17:09 (мск), источник: РБК

Минобороны Армении заявило о сбитом Турцией штурмовике Су-25

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 взлетел с аэродрома в Азербайджане, вторгся в воздушное пространство Армении и сбил штурмовик Су-25.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет ВВС Армении Су-25. Об этом сообщили РБК в пресс-службе военного ведомства.

Пилот армянского Су-25 погиб.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушаны Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников.

По версии Минобороны Армении, турецкий истребитель вторгся в воздушное пространство Армении на глубину 60 км. «Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным средств объективного контроля находился на глубине 60 км внутри территории Армении, на высоте 8200 метров», — заявила Степанян.

Об участии турецких истребителей F-16 в вооруженном конфликте в Карабахе власти Армении уже заявляли ранее. Президент Армении Армен Саркисян 28 сентября сообщил, что Турция поддерживает Азербайджан советниками, наемниками и истребителями F-16. В интервью телеканалу РБК о присутствии турецких истребителей в зоне конфликта говорил и посол Армении в России Вардан Тоганян.

Тоганян в интервью РБК заявлял, что участие Турции в конфликте и обострение ситуации могут подтолкнуть Ереван к признанию независимости Нагорного Карабаха (Арцаха). В интервью «РИА Новости» он также говорил, что действия турецких F-16 могут послужить поводом для применения ракетных комплексов «Искандер».

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17:21 (мск)© Ньюстюб
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