08:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Оправдание генерала ФСБ признали противоречивым
Отменен приговор по громкому делу, основанный на вердикте присяжных.
Как стало известно «Ъ», 2-й Западный окружной военный суд повторно рассмотрит скандальное уголовное дело о хищениях во ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» и покушении на следователя, который вел это расследование. Фигуранты, в том числе
Апелляционная инстанция, рассмотрев представление военной прокуратуры, а также возражения обвиняемых и их защиты, нашла оправдательный приговор окружного суда, вынесенный на основании вердикта присяжных, «подлежащим отмене».
В частности, как было установлено апелляцией, присяжные, отвечая на вопрос о доказанности самого факта хищения 25,4 млн руб., в котором обвинялись генерал Подольский и исполнительный директор предприятия полковник Андрей Польщиков, путем фиктивного трудоустройства супруги Ларисы и сына Максима последнего во ФГУП (деньги им перечислялись на карточки), дали утвердительный ответ, также как и на второй — о причастности этих лиц к хищению. Однако, отвечая на третий вопрос (всего их было 34), присяжные пришли к выводу о том, что Андрей Польщиков невиновен в совершении этого преступления. Кроме того, народные заседатели отрицательно ответили на пятый и восьмой вопросы, «идентичные вопросу № 2», то есть о причастности Владимира Подольского и Ларисы Польщиковой к аналогичным совместным действиям при соучастии Андрея Польщикова.
В результате судебная коллегия признала весь вердикт присяжных, как и вынесенный на его основе приговор, противоречивым.
Напомним, что 8 октября 2019 года восемь присяжных 2-го Западного окружного военного суда (рассмотрение дела началось 4 декабря 2018 года) полностью оправдали всех фигурантов громкого дела о хищениях у ФГУПа, а также о покушении на следователя военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве Александра Паутова, который расследовал это дело. Тогда народные заседатели посчитали, что Андрей Польщиков невиновен в фиктивном трудоустройстве своих родственников на должности помощников гендиректора Подольского и незаконных выплатах им денег. Кроме того, присяжных не убедила версия следствия о том, что Польщиков через своего адвоката Наталью Ведменскую (дело в отношении нее выделено в отдельное производство) уговорил гражданина США Олега Грищенко за 5 млн руб. разобраться со следователем.
Сначала, говорится в материалах уголовного дела, генерал Подольский, вступив в сговор с бывшим советником главы Минпромторга полковником Сергеем Горбуновым и его сестрой, фиктивно оформил их знакомого Владимира Белого на должность советника руководителя ФГУПа. Положенную и выплаченную ему зарплату за 2012−2013 годы — более 3,3 млн руб.— они, по данным следствия, поделили между собой.
Затем в суд поступило второе дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уже связанном с фиктивным трудоустройством родственников исполнительного директора ФГУПа. Кроме того, части фигурантов инкриминировали, что они вначале собирались устроить следователю ДТП со смертельным исходом, а затем, переодевшись бомжами, проколоть колесо Mitsubishi Pajero Паутова и напасть на него во время ремонта. Несостоявшийся исполнитель покушения Сергей Сорокин с повинной явился в полицию.
В ходе следствия и суда фигуранты вину не признали.
По словам защитников Андрея Польщикова, дата повторного рассмотрения дела в окружном военном суде еще не назначена, и первое заседание будет носить, скорее всего, технический характер, так как адвокаты всех обвиняемых намерены обжаловать решение апелляционного суда в военной коллегии Верховного суда. По версии защиты, на первом заседании суд, возможно, снимет обвинение в посягательстве на жизнь следователя, чтобы отправить дело в Московский гарнизонный военный суд. При этом собеседники «Ъ» отметили, что оправданный господин Грищенко уже давно улетел в США, а без него суд не вправе рассматривать этот эпизод дела.
Юрий Сенаторов