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10:38 (мск), источник: ТАСС

В России из-за коронавируса умерли 177 человек за сутки. Это максимум с 17 июля

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Помимо этого, в стране за сутки выявили 8 481 случай заражения.

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Источник: Reuters

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 177, это максимальное значение с 17 июля. Всего от инфекции умерли 20 722 пациента, сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России. За сутки было зарегистрировано 27 летальных исходов в Москве, 26 — в Санкт-Петербурге, по 9 — в Ростовской области и в Дагестане, 8 — в Кемеровской области, 7 — в Московской области, еще в 34 регионах число умерших не превышало 6.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 858, всего выздоровели 958 257 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,7%.

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