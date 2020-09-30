В России из-за коронавируса умерли 177 человек за сутки. Это максимум с 17 июля

Число летальных исходов
Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России. За сутки было зарегистрировано 27 летальных исходов в Москве, 26 — в
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 858, всего выздоровели 958 257 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,7%.