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13:14 (мск), источник: РИА Новости

Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака

РИА Новости. Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в США после рецидива ракового заболевания, сообщается в его фейсбук-аккаунте.

Источник: AP 2020

«С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями», — написал его спутник жизни Тим Хеффген.

Браун, известный также как «берлинский пациент», в 2007 году перенес трансплантацию донорского костного мозга. Она проводилась для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. С тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ. В 2019 году лейкемия вернулась. Последнее время, как сообщали СМИ, Браун находился в хосписе в Калифорнии.

В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. Газета The New York Times писала, что излечившийся «лондонский пациент» — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.

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