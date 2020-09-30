13:14 (мск), источник: РИА Новости
Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака
РИА Новости. Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от
«С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями», — написал его спутник жизни Тим Хеффген.
Браун, известный также как «берлинский пациент», в 2007 году перенес трансплантацию донорского костного мозга. Она проводилась для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить
В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. Газета The New York Times писала, что излечившийся «лондонский пациент» — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал