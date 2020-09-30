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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Калмыкии задержаны шестеро беглецов из дагестанской колонии

Сотрудники полиции задержали всех шестерых преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

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Подробности задержания не сообщаются. По информации регионального управления ФСИН, задержание произошло в Лаганском районе Калмыкии, который на юге граничит с Дагестаном.

Как сообщал «Ъ», 22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии № 2, расположенной в поселке Шамхал (административно относится к Кировскому району Махачкалы), совершили подкоп и сбежали через прорытый тоннель.

Беглецами стали двое граждан Таджикистана — Шамиль Бойматов и Махмадрасул Машрабов, отбывавшие длительные сроки за наркопреступления, и четверо жителей Дагестана: Магомед Абдулкадиров, Рашид Аминов, Нажмудин Ахмеднабиев и Магди Мириев. Аминов и Ахмеднабиев были осуждены за убийства, Абдулкадиров и Мириев проходили по статье о незаконном обороте наркотиков.

Спустя несколько дней были задержаны пособники сбежавших — мастер производственного участка Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2, имя которого не называлось, (ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий), и брат Рашида Аминова — следователи выяснили, что он помогал заключенным материалами, необходимыми для рытья и обустройства тоннеля.

Юлия Рыбина, Махачкала.

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