16:23 (мск), источник: BBC News Русская служба
Иногда хлопок — это не взрыв. Так было в Париже, но многие сначала не поняли
Около полудня по местному времени над Парижем раздался звук, похожий на мощный взрыв. Он был слышен даже в пригородах.
Люди начали спрашивать в соцсетях, что произошло. Париж не понаслышке знаком с терактами. Даже некоторые информационные агентства сразу сообщили о взрыве.
Однако довольно быстро оказалось, что это не так. Полиция написала в «Твиттере», что ничего опасного не произошло — просто над городом пролетел истребитель и преодолел сверхзвуковой барьер, что и привело к громкому хлопку. В центре города люди писали, что земля буквально тряслась под ногами.
«Какой-то взрыв или очень громкий хлопок. Я не знаю, что это было», — написал в «Твиттере» Рори Малхолланд.
Перепуганные парижане кричали друг другу из окон: «Что это было?».
Хлопок заставил приостановить теннисный матч на турнире «Ролан Гаррос», где играли Стэн Вавринка и Доминик Кёпфер.
Власти сообщают, что истребитель «Рафаль» получил разрешение на полет со сверхзвуковой скоростью для перехвата неназванного властями пассажирского самолета, который потерял связь с авиадиспетчерами.
Похожие инциденты с преодолением звукового барьера боевыми самолетами над густонаселенной местностью происходили, например, над Белфастом в 2012 году и над окраинами Лондона в 2014 году.
Вооруженные силы некоторых стран используют сверхзвуковые хлопки, от которых трясутся стены и окна и закладывает уши у людей на земле, для запугивания враждебно настроенного населения. Так, ВВС Израиля применяли подобную тактику в Ливане и в секторе Газа.