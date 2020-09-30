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16:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иногда хлопок — это не взрыв. Так было в Париже, но многие сначала не поняли

Около полудня по местному времени над Парижем раздался звук, похожий на мощный взрыв. Он был слышен даже в пригородах.

Источник: Reuters

Люди начали спрашивать в соцсетях, что произошло. Париж не понаслышке знаком с терактами. Даже некоторые информационные агентства сразу сообщили о взрыве.

Однако довольно быстро оказалось, что это не так. Полиция написала в «Твиттере», что ничего опасного не произошло — просто над городом пролетел истребитель и преодолел сверхзвуковой барьер, что и привело к громкому хлопку. В центре города люди писали, что земля буквально тряслась под ногами.

«Какой-то взрыв или очень громкий хлопок. Я не знаю, что это было», — написал в «Твиттере» Рори Малхолланд.

Перепуганные парижане кричали друг другу из окон: «Что это было?».

Хлопок заставил приостановить теннисный матч на турнире «Ролан Гаррос», где играли Стэн Вавринка и Доминик Кёпфер.

Власти сообщают, что истребитель «Рафаль» получил разрешение на полет со сверхзвуковой скоростью для перехвата неназванного властями пассажирского самолета, который потерял связь с авиадиспетчерами.

Не первый раз

Похожие инциденты с преодолением звукового барьера боевыми самолетами над густонаселенной местностью происходили, например, над Белфастом в 2012 году и над окраинами Лондона в 2014 году.

Вооруженные силы некоторых стран используют сверхзвуковые хлопки, от которых трясутся стены и окна и закладывает уши у людей на земле, для запугивания враждебно настроенного населения. Так, ВВС Израиля применяли подобную тактику в Ливане и в секторе Газа.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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