По делу о торговле младенцами планируются аресты отцов детей от суррогатных матерей

«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — сказал источник. Он пояснил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей.
Он уточнил, что СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу года.
В свою очередь адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, арестованных ранее в рамках этого дела, подтвердил ТАСС эту информацию и заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными.
«В отношении одиноких мужчин, которые воспользовались ЭКО с 2014 года, СК собирается провести так называемую люстрацию, так как следствие считает, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, являются квалифицирующими признаками, — рассказал защитник. — По нашему закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также указано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не от чего лечить».
По его словам, следствием изъяты все документы с 2014 года, в которых содержится информация о тех мужчинах, «кто прошел через фирмы «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии», в том числе медицинский центр суррогатного материнства. «СК стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять с кем они заключали договора и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие, — уточнил Игорь Трунов. — В настоящее время известно о десяти одиноких отцах — это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими».
По делу арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Игорь Трунов, Свитнев находится в Праге.
Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми») по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.
Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.
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