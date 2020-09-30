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22:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Сирийские боевики кормились с «Горбушки»

Закончено уголовное дело о финансировании террористов.

Источник: Из личного архива фигуранта расследования

Как стало известно «Ъ», 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело торговца подержанными телефонами Алима Бегиева, обвиняемого ГСУ СКР по Москве в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По версии следствия, группа, организованная Бегиевым, собрала для боевиков порядка 10 млн руб. Уже после завершения следствия был выявлен еще один эпизод с его участием.

Следственными органами ГСУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении организатора финансирования террористической деятельности Алима Бегиева. Уроженец Кабардино-Балкарии обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

По версии следствия, Бегиев в 2015 году решил отправиться к боевикам в Сирию, выбрав маршрут через Египет, однако из-за теракта на борту самолета А321 «Когалымавиа» застрял в этой стране. Тем не менее, по версии следствия, именно в Египте он познакомился с представителями запрещенного ИГ, которые и рекомендовали ему вернуться в Россию и заняться поисками денег на «джихад».

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Устроившись продавцом подержанных телефонов в торговом центре «Горбушка», Бегиев в WhatsApp создал группу, в которую стал приглашать желающих финансировать боевиков. Всего в нее вошло порядка 30 участников.

По данным следствия, Бегиев вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Таким образом в Сирии получили порядка 10 млн руб. Указанные средства, сказано в деле, использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

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С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать ИГ, ежемесячно переводя денежные средства.

В рамках расследования этого дела были задержаны 15 человек. Восемь из них уже признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы вплоть до 12 лет. Дела в отношении еще четырех финансистов рассматриваются в суде, а в отношении трех соучастников расследование продолжается.

Самому Алиму Бегиеву после приговора во 2-м Западном окружном военном суде предстоит еще один процесс — недавно был выявлен еще один эпизод, когда он собрал и отправил в Сирию 8 млн руб.

Николай Сергеев

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