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30 сентября, источник: РИА Новости

Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в фейсбуке видео с картой, на которой зафиксированы перемещения турецких и азербайджанских военных самолетов.

На 30-секундном ролике видно перемещение самолетов ВВС Турции и Азербайджана в зоне карабахского конфликта. При этом турецкий дистанционный командный пункт E7-T находится недалеко от границ Армении, а истребители F-16 и штурмовики Су-25 летают у восточной границы НКР.

Накануне официальный представитель Минообороны сообщило, что принадлежащий ВВС Турции F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным ведомства, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин.

В Баку и Анкаре обвинили Ереван в дезинформации и отвергли обвинения.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. В Азербайджане установили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны конфликта к сдержанности.

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