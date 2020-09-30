Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16

На 30-секундном ролике видно перемещение самолетов ВВС Турции и Азербайджана в зоне карабахского конфликта. При этом турецкий дистанционный командный пункт E7-T находится недалеко от границ Армении, а истребители F-16 и штурмовики Су-25 летают у восточной границы НКР.
Накануне официальный представитель Минообороны сообщило, что принадлежащий ВВС Турции F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным ведомства, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин.
В Баку и Анкаре обвинили Ереван в дезинформации и отвергли обвинения.
Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. В Азербайджане установили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны конфликта к сдержанности.
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