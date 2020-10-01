11:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
ФСИН хочет ликвидировать тюремные «колл-центры»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских
Руководство ФСИН 1 октября представит на Совете безопасности РФ доклад о цифровой трансформации, в рамках которого расскажет о планах по борьбе с подпольными
Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств:
где-тоэто экранирование сигнала, где-то— генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно.
Он добавил, что ФСИН пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех — глушилки связи, как, например, при проведении Единого государственного экзамена.
Проблема в том, что при постоянной работе электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента, поясняет источник.
О массовой работе подпольных
По словам директора по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олега Седова, еще в июне был зафиксирован трехкратный рост мошеннических операций через «телефонный фрод» за первые месяцы активной коронавирусной изоляции. «Увеличилось количество звонков не только на мобильные, но и на стационарные номера. А ими чаще пользуются пожилые люди, которые наиболее подвержены манипуляциям со стороны мошенников», — отмечает господин Седов.
Самая популярная схема обмана, по словам технического директора Trend Micro в России Михаила Кондрашина, это убедить пользователя передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом. Часто мошенники звонят рано утром или поздно вечером, чтобы застать жертву врасплох, а беседа начинается с фразы: «С вашей карты был совершен подозрительный платеж».
Чтобы повысить эффективность звонков, злоумышленники нередко используют утекшие в сеть базы данных организаций, например
Сама по себе идея глушить сотовую связь в тюрьмах неплоха, считает господин Трухачев, однако у нее есть определенные риски. Нужно обеспечить должное покрытие территории, что может быть проблемой в случае нахождения пенитенциарных учреждений в густонаселенных районах, поясняет он, а также организовать объективный контроль за работой систем подавления сотовой связи, чтобы исключить человеческий фактор.
Впрочем, даже глушилок в тюрьмах и колониях может оказаться недостаточно для борьбы с телефонным мошенничеством. По данным
Никита Королев, Юлия Степанова