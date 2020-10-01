Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
11:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФСИН хочет ликвидировать тюремные «колл-центры»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Служба планирует запросить 3 млрд руб., чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи. От телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков: только Сбербанк зафиксировал с начала года почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках взлома. Но реакция ФСИН может оказаться запоздалой: по данным компаний в сфере информбезопасности, колл-центры вовсю переезжают «на волю».

Руководство ФСИН 1 октября представит на Совете безопасности РФ доклад о цифровой трансформации, в рамках которого расскажет о планах по борьбе с подпольными колл-центрами в тюрьмах и колониях, рассказал «Ъ» высокопоставленный сотрудник службы, отказавшись раскрыть детали проекта. Информацию подтвердил источник «Ъ» в правительстве. Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН по цифровизации, уточнил, что ведомство планирует запросить из бюджета около 3 млрд руб. на оснащение высокотехнологичным оборудованием, которое будет глушить сигнал сотовых операторов на местах.

Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно.
Читайте также
Мошенники заработали на сим-картах

Он добавил, что ФСИН пока отказывается от идеи использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех — глушилки связи, как, например, при проведении Единого государственного экзамена.

Проблема в том, что при постоянной работе электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента, поясняет источник.

О массовой работе подпольных колл-центров в тюрьмах говорят как представители банков, так и специалисты в области информационной безопасности. В Альфа-банке «Ъ» сообщили о существенном росте телефонных мошенничеств в период пандемии.

В Сбербанке с начала года официально зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019 годом объем увеличился более чем вдвое.


По словам директора по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олега Седова, еще в июне был зафиксирован трехкратный рост мошеннических операций через «телефонный фрод» за первые месяцы активной коронавирусной изоляции. «Увеличилось количество звонков не только на мобильные, но и на стационарные номера. А ими чаще пользуются пожилые люди, которые наиболее подвержены манипуляциям со стороны мошенников», — отмечает господин Седов.

Читайте также
Назвался знакомым. Мошенник выманил деньги у женщины, находясь в месте лишения свободы

Самая популярная схема обмана, по словам технического директора Trend Micro в России Михаила Кондрашина, это убедить пользователя передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом. Часто мошенники звонят рано утром или поздно вечером, чтобы застать жертву врасплох, а беседа начинается с фразы: «С вашей карты был совершен подозрительный платеж».

Чтобы повысить эффективность звонков, злоумышленники нередко используют утекшие в сеть базы данных организаций, например интернет-магазинов, указывает руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. «Если обратиться к потенциальной жертве по имени и отчеству, это повышает вероятность успешного исхода. Впрочем, мошенники практикуют и “холодные звонки”, просто перебирая телефонные номера», — говорит он.

Сама по себе идея глушить сотовую связь в тюрьмах неплоха, считает господин Трухачев, однако у нее есть определенные риски. Нужно обеспечить должное покрытие территории, что может быть проблемой в случае нахождения пенитенциарных учреждений в густонаселенных районах, поясняет он, а также организовать объективный контроль за работой систем подавления сотовой связи, чтобы исключить человеческий фактор.

Впрочем, даже глушилок в тюрьмах и колониях может оказаться недостаточно для борьбы с телефонным мошенничеством. По данным Group-IB, ситуация в этой сфере уже меняется: если раньше большая часть мошеннических звонков действительно совершалась из подобных учреждений, то сейчас большинство колл-центров работают «на воле», иногда даже за границей, а в этом случае для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.

Никита Королев, Юлия Степанова

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мужик, ты когда-нибудь заткнешься?». Как прошли дебаты Трампа и Байдена
Меркель сделала громкое заявление по ситуации с Навальным
В России четвертый день выявлено более 8 000 случаев COVID-19
В Центре Гамалеи назвали главную ошибку заразившихся россиян
Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность
Потомок «врага народа» впервые отсудил у ФСБ его личное дело
Азербайджан заявил, что Армения отступила «по всему фронту»
В России нашли иностранные утюги с «прослушкой»
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Самые красивые женщины по версии мужчин
Hi-Tech
Россиян подслушивают «из утюгов». Что происходит Судьба бытовых шпионов осталась неизвестной
Кино
Дарья Мороз снимается в новом смелом сериале: фото с площадки Актеры и создатели комедийной мелодрамы «Клиника счастья» рассказали о трудностях кастинга, условности возраста и пикантных сценах — читайте в репортаже Кино Mail.ru
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Фаина Раневская: 5 цитат для современной женщины
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь