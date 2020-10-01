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13:07 (мск), источник: РБК

ФСБ раскрыла кражу подаренной Путиным монастырю иконы

Похитители хранили святыню Иверского монастыря в гараже. Вместе с иконой они похитили золотые украшения.

Источник: РИА "Новости"

ФСБ сообщила о задержании воров, укравших из Иверского монастыря в Новгородской области икону, подаренную президентом Владимиром Путиным.

В сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в РБК, говорится о задержании двух членов преступной группы, совершивших кражу в Успенском соборе Иверского монастыря. Похищенные ценности были обнаружены в ходе обысков.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила «РИА Новости», что икону и напрестольный крест нашли в гараже одного из фигурантов.

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Имена задержанных не называются. Сообщается, что речь идет о жителях города Волхов Ленинградской области.

Ранее сообщалось о том, что икона Божьей Матери «Иверская», а также лотки с золотыми изделиями из ювелирной лавки монастыря были похищены в ночь на 1 сентября. При этом проезд в расположенный на одном из островов Валдайского озера монастырь в это время был закрыт из-за санитарных мероприятий, однако преступники смогли добраться до обители на лодке и проникли внутрь, сделав подкоп под воротами.

Икона Иверской Божьей Матери, которая является главной святыней Валдайского Иверского монастыря, была передана в обитель президентом в начале 2000-х. Речь идет о копии иконы XVII века, сделанной в 1854 году.

Валдайский монастырь был создан в 1653 году по прообразу Иверского монастыря на горе Афон в Греции (оттуда же привезли и оригинал иконы Иверской Божьей Матери). В годы советской власти обитель была закрыта и пришла в упадок, а ее восстановление началось в 1990-е годы.

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