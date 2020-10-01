13:07 (мск), источник: РБК
ФСБ раскрыла кражу подаренной Путиным монастырю иконы
Похитители хранили святыню Иверского монастыря в гараже. Вместе с иконой они похитили золотые украшения.
ФСБ сообщила о задержании воров, укравших из Иверского монастыря в Новгородской области икону, подаренную президентом Владимиром Путиным.
В сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в РБК, говорится о задержании двух членов преступной группы, совершивших кражу в Успенском соборе Иверского монастыря. Похищенные ценности были обнаружены в ходе обысков.
Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила «РИА Новости», что икону и напрестольный крест нашли в гараже одного из фигурантов.
Имена задержанных не называются. Сообщается, что речь идет о жителях города Волхов Ленинградской области.
Ранее сообщалось о том, что икона Божьей Матери «Иверская», а также лотки с золотыми изделиями из ювелирной лавки монастыря были похищены в ночь на 1 сентября. При этом проезд в расположенный на одном из островов Валдайского озера монастырь в это время был закрыт
Икона Иверской Божьей Матери, которая является главной святыней Валдайского Иверского монастыря, была передана в обитель президентом в начале 2000-х. Речь идет о копии иконы XVII века, сделанной в 1854 году.
Валдайский монастырь был создан в 1653 году по прообразу Иверского монастыря на горе Афон в Греции (оттуда же привезли и оригинал иконы Иверской Божьей Матери). В годы советской власти обитель была закрыта и пришла в упадок, а ее восстановление началось в 1990-е годы.