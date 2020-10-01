21:09 (мск), источник: РИА Новости
Умер начальник Канцелярии Путина Александр Голублев
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев, занимавший эту должность с апреля 2014 года.
Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям Голублева в связи с его кончиной.
«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность.
«Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — заключил президент.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.