05:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вместо службы морпехи строили дом родственникам своего командира
У комбрига возникли Чудские Заходы.
Как стало известно «Ъ», командир 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота в течение более полутора лет использовал подчиненных прапорщиков для строительства дома своим родственникам. За это гвардии полковника Андрея Лазуткина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но дело было прекращено судом с назначением штрафа, после того как комбриг провел
Уголовное преследование гвардии полковника Лазуткина было прекращено с двух попыток. Сразу отметим, что инициировали соответствующую процедуру не обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) комбриг и его защита, а само следствие.
Вначале следователь по особо важным делам военного следственного отдела СКР по Балтийскому флоту обратился в Балтийский гарнизонный военный суд (ГВС) с ходатайством о прекращении уголовного преследования полковника и назначении ему меры
В свою очередь, Калининградский ГВС установил, что полковник Лазуткин в октября 2018 года, действуя «из корыстной заинтересованности» и «стремясь путем совершения неправомерных действий» получить для себя освобождение от имущественных затрат, связанных с выполнением работ по строительству дома своим родственникам на берегу Теплого озера в деревне Чудские Заходы Псковской области, отправил на них старших прапорщиков Олега Фирсова и Юрия Губанова. Данный объект прапорщики строили до июня 2020 года, при этом, согласно записям в книге временно отсутствующего и временного прибывающего в воинскую часть личного состава, оставались на службе в Балтийске.
Отметим, что в Заходах сейчас проживает всего десятка три человек, поэтому рабочих, очевидно, найти просто негде было.
Таким образом, пришло к выводу военное следствие, комбриг Лазуткин нарушил закон «О статусе военнослужащих», Устав вооруженных сил и приказ министра обороны РФ, запрещающий привлекать военных для выполнения работ, не связанных с их непосредственной службой.
Более того, по версии следствия, комбриг нарушил принцип законности отдачи приказаний начальниками вооруженных сил, а незаконное отвлечение им прапорщиков от исполнения своих непосредственных обязанностей привело к увеличению нагрузки на других военнослужащих, создало социальную напряженность в воинском коллективе и подорвало авторитет командного состава бригады морпехов.
В суде полковник Лазуткин полностью признал свою вину в злоупотреблениях, а причиненный своими преступными действиями вред, как сказано в судебном решении, «загладил» проведенными с военнослужащими занятиями «об уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий». Последние были включены в план
Учитывая, что инкриминируемое комбригу преступление не является тяжким (до четырех лет заключения), он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется и имеет заслуги перед родиной, суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив подсудимому штраф. Максимальная сумма последнего по закону не может превышать 250 тыс. руб., но, исходя из доходов комбрига и других обстоятельств дела, его оштрафовали на 35 тыс. руб. При этом суд постановил оплатить все процессуальные издержи по делу, в том числе услуги, оказанные офицеру адвокатом, из госказны. Согласно базе данных ФССП, среди должников полковника Лазуткина нет. Напомним, что наложение судебного штрафа не влечет за собой полноценной судимости и не является помехой для продолжения военной или государственной службы.
Согласно открытым данным, Андрей Лазуткин окончил Рязанское высшее
Николай Сергеев