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05:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вместо службы морпехи строили дом родственникам своего командира

У комбрига возникли Чудские Заходы.

Источник: Пресс-служба Президента России

Как стало известно «Ъ», командир 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота в течение более полутора лет использовал подчиненных прапорщиков для строительства дома своим родственникам. За это гвардии полковника Андрея Лазуткина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но дело было прекращено судом с назначением штрафа, после того как комбриг провел военно-политические занятия в своей части.

Уголовное преследование гвардии полковника Лазуткина было прекращено с двух попыток. Сразу отметим, что инициировали соответствующую процедуру не обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) комбриг и его защита, а само следствие.

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Вначале следователь по особо важным делам военного следственного отдела СКР по Балтийскому флоту обратился в Балтийский гарнизонный военный суд (ГВС) с ходатайством о прекращении уголовного преследования полковника и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако суд решил, что заявление должно рассматриваться не по месту дислокации 336-й бригады морской пехоты, а расположения военного следственного органа, то есть в Калининграде.

В свою очередь, Калининградский ГВС установил, что полковник Лазуткин в октября 2018 года, действуя «из корыстной заинтересованности» и «стремясь путем совершения неправомерных действий» получить для себя освобождение от имущественных затрат, связанных с выполнением работ по строительству дома своим родственникам на берегу Теплого озера в деревне Чудские Заходы Псковской области, отправил на них старших прапорщиков Олега Фирсова и Юрия Губанова. Данный объект прапорщики строили до июня 2020 года, при этом, согласно записям в книге временно отсутствующего и временного прибывающего в воинскую часть личного состава, оставались на службе в Балтийске.

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Отметим, что в Заходах сейчас проживает всего десятка три человек, поэтому рабочих, очевидно, найти просто негде было.

Таким образом, пришло к выводу военное следствие, комбриг Лазуткин нарушил закон «О статусе военнослужащих», Устав вооруженных сил и приказ министра обороны РФ, запрещающий привлекать военных для выполнения работ, не связанных с их непосредственной службой.

Более того, по версии следствия, комбриг нарушил принцип законности отдачи приказаний начальниками вооруженных сил, а незаконное отвлечение им прапорщиков от исполнения своих непосредственных обязанностей привело к увеличению нагрузки на других военнослужащих, создало социальную напряженность в воинском коллективе и подорвало авторитет командного состава бригады морпехов.

В суде полковник Лазуткин полностью признал свою вину в злоупотреблениях, а причиненный своими преступными действиями вред, как сказано в судебном решении, «загладил» проведенными с военнослужащими занятиями «об уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий». Последние были включены в план военно-политической работы войсковой части.

Учитывая, что инкриминируемое комбригу преступление не является тяжким (до четырех лет заключения), он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется и имеет заслуги перед родиной, суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив подсудимому штраф. Максимальная сумма последнего по закону не может превышать 250 тыс. руб., но, исходя из доходов комбрига и других обстоятельств дела, его оштрафовали на 35 тыс. руб. При этом суд постановил оплатить все процессуальные издержи по делу, в том числе услуги, оказанные офицеру адвокатом, из госказны. Согласно базе данных ФССП, среди должников полковника Лазуткина нет. Напомним, что наложение судебного штрафа не влечет за собой полноценной судимости и не является помехой для продолжения военной или государственной службы.

Согласно открытым данным, Андрей Лазуткин окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию вооруженных сил. Служил в подразделениях ВДВ, в 2016 году был назначен комбригом 336-й бригады морской пехоты. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии, за которые был отмечен орденом Мужества и несколькими медалями. Во время парада Победы на Красной площади возглавлял парадную «коробку» балтийских морпехов.

Николай Сергеев

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