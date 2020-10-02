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11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников

Российская рок-певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo в пятницу, 2 октября.

Артистка ранее в пятницу опубликовала в своем Instagram снимок, на котором предстала в каске и в бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении. Как писал WarGonzo, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

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27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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