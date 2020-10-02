11:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников
Российская
Об этом сообщает
Артистка ранее в пятницу опубликовала в своем Instagram снимок, на котором предстала в каске и в бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении. Как писал WarGonzo, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
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Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.