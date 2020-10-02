2 октября, источник: ТАСС
Защита Сафронова обжаловала постановление о возбуждении дела
Адвокат советника главы Роскосмоса Иван Павлов считает, что этот документ «неконкретен и не содержит необходимых оснований для начала расследования».
МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Сторона защиты советника главы Роскосмоса и
«Мы обжаловали один из основополагающих документов по скандальному уголовному делу о предполагаемой госизмене — само постановление ФСБ о его возбуждении. С нашей точки зрения этот документ в нарушение норм
По словам адвоката, в постановлении нет ссылок на то, когда, при каких обстоятельствах и что именно якобы передал чешской разведке Сафронов. «У нас есть вопросы и к оформлению рапорта руководителя департамента военной контрразведки, которой стал основой уголовного дела нашего подзащитного», — добавил защитник.
По словам Павлова, жалоба подана в Мосгорсуд, так как только он может рассматривать дела и документы, закрытые грифами секретности.
Ранее сообщалось, что следователь ФСБ Александр Чабан отказался ознакомить Сафронова с материалами, которые он якобы передавал чешской разведке.