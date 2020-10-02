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2 октября, источник: ТАСС

Защита Сафронова обжаловала постановление о возбуждении дела

Адвокат советника главы Роскосмоса Иван Павлов считает, что этот документ «неконкретен и не содержит необходимых оснований для начала расследования».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Сторона защиты советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова обжаловала постановление о возбуждении в отношении него дела о госизмене. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Иван Павлов.

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«Мы обжаловали один из основополагающих документов по скандальному уголовному делу о предполагаемой госизмене — само постановление ФСБ о его возбуждении. С нашей точки зрения этот документ в нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) слишком неконкретен и не содержит необходимых оснований для начала расследования», — сказал Павлов.

По словам адвоката, в постановлении нет ссылок на то, когда, при каких обстоятельствах и что именно якобы передал чешской разведке Сафронов. «У нас есть вопросы и к оформлению рапорта руководителя департамента военной контрразведки, которой стал основой уголовного дела нашего подзащитного», — добавил защитник.

По словам Павлова, жалоба подана в Мосгорсуд, так как только он может рассматривать дела и документы, закрытые грифами секретности.

Ранее сообщалось, что следователь ФСБ Александр Чабан отказался ознакомить Сафронова с материалами, которые он якобы передавал чешской разведке.

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