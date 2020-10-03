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01:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского ученого арестовали в рамках дела о госизмене в пользу Китая

Российского ученого Александра Луканина арестовали в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. Суд в Томске отправил его в СИЗО, сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

Источник: AP 2020

Отмечается, что информации об арестованном нет ни в областном следственном изоляторе, ни в Москве.

Луканина арестовали еще 30 сентября в Томске и могли уже этапировать в столицу. По словам собеседника агентства, бывшая супруга ученого «испытывает колоссальный стресс», так как четвертые сутки с момента задержания не может найти его и связаться с ним.

1 октября сообщалось, что физик Александр Луканин задержан в Томске по подозрению в попытке передать за рубеж российские секретные технологии.

64-летний физик сотрудничал с рядом учебных заведений, в том числе Томским политехническим университетом, и занимался исследованием электромагнитных излучений в ядерной физике.

В июле Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет колонии. В октябре служба отказалась назвать сумму, которую арестованный Сафронов мог получить за госизмену. Сафронов работал специальным корреспондентом по тематике военно-промышленного комплекса в газете «Коммерсантъ», затем в «Ведомостях».

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