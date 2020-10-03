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13:21 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны отрицают причастность Тихоокеанского флота к загрязнению воды на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/ — Представители ВВО заявили, что на полигоне Радыгино с июня не проводили учений с использованием тяжелой боевой техники.

Тихоокеанский флот РФ не имеет отношения к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке, которое привело к массовой гибели животных. Об этом сообщили в субботу журналистам в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

В округе подчеркнули, что в последнее время на военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось.

«На полигоне Радыгино начиная с июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было», — сказали в пресс-службе.

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Также в данный период не проводились учения кораблей и судов Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу. А зафрахтованные в интересах Минобороны России корабли не осуществляли перевозок крупных партий нефтепродуктов.

«Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют», — отметили в ВВО.

В пресс-службе заявили, что «Тихоокеанский флот готов оказать необходимую помощь в устранении загрязнения», если с такой просьбой обратятся власти Камчатского края.

Ситуация на Камчатке

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае.

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Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных в регионе.

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