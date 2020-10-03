Что известно о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке

Первая информация о загрязнении появилась в соцсетях, серферы жаловались на покраснение глаз после купания и плохое самочувствие.
Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который усеян мертвыми морскими животными. Факты их гибели также выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.
Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных. СК начал проверку информации.
В Росприроднадзоре сообщили, что отобрали пробы воды как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах. Ведомство направит запросы в региональные Минприроды, Минздрав, Роспотребнадзор и Росгидромет, а также в СК по ситуации с загрязнением.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. По данным министерства, пробы воды уже взяты, результаты будут известны 5 октября.
Источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что отравление воды, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена.
Принадлежность судна пока не установлена.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запросы в Минприроды, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой дать подробную информацию об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа.
Представители ВВО заявили, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды. В округе указали, что в последнее время на военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось.