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21:06 (мск), источник: Московский комсомолец

В СПЧ обвинили следователей в цинизме из-за слов о журналистке Славиной

Члены Совета по правам человека при президенте России назвали «верхом цинизма» заявление нижегородских следователей о том, что обыски в квартире журналистки Ирины Славиной не могут быть одной из причин ее самоубийства.

Источник: РИА "Новости"

На сайте СПЧ утверждается, что трагедия, которая привела к смерти Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. А еще там призвали проверить обоснованность обыска у журналистки и попросили взять дело под контроль генпрокурора России Игоря Краснова.

В СПЧ указали на «огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты», а также «возмутительный обыск с изъятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем». Отмечается, что все это не могло «добавить ей душевного равновесия».

В итоге члены СПЧ назвали случившееся с журналисткой «крайней, но по-своему закономерной формой протеста».

Ирина Славина покончила с собой 2 октября в центре Нижнего Новгорода. По факту смерти назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

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