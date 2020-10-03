В СПЧ обвинили следователей в цинизме из-за слов о журналистке Славиной

На сайте СПЧ утверждается, что трагедия, которая привела к смерти Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. А еще там призвали проверить обоснованность обыска у журналистки и попросили взять дело под контроль генпрокурора России Игоря Краснова.
В СПЧ указали на «огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты», а также «возмутительный обыск с изъятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем». Отмечается, что все это не могло «добавить ей душевного равновесия».
В итоге члены СПЧ назвали случившееся с журналисткой «крайней, но по-своему закономерной формой протеста».
Ирина Славина покончила с собой 2 октября в центре Нижнего Новгорода. По факту смерти назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.