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22:06 (мск), источник: ТАСС

Во Франции зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

На территории страны за сутки выявили почти 17 тыс. случаев инфицирования.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AFP 2020

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Почти 17 тыс. человек заразились коронавирусом на территории Франции за минувшие сутки, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 606 625. Такие данные привели в субботу в агентстве Sante publique France, подведомственном министерству здравоохранения.

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«16 972 случая инфицирования зарегистрированы во Франции за последние 24 часа», — отметили в ведомстве. По словам специалистов агентства, это самый высокий показатель суточного прироста зараженных после отмены карантина в республике в середине мая. До этого наибольшее число инфицированных за сутки — 16 096 — было зафиксировано 24 сентября. При этом в пятницу власти сообщали о чуть более 12 тыс. зараженных коронавирусом за сутки.

Согласно приведенным данным, в больницах страны с пятницы умерли 49 пациентов с COVID-19. Примерно такое же число летальных случаев отмечалось в предыдущие дни. Общее количество умерших после заражения коронавирусом, по обновленной информации, составляет 32 198. Из этого числа около 21,5 тыс. смертельных случаев зарегистрированы в госпиталях.

Как сообщили в Sante publique France, за последнюю неделю в медицинские учреждения поступили более 4 тыс. пациентов с COVID-19. Из них 849 инфицированных находятся в отделениях реанимации.

Анализируя показатели суточного мониторинга, специалисты агентства подчеркнули, что «на материковой части Франции циркуляция вируса находится на высоком уровне». «Число положительных результатов тестов растет. Однако количество новых подтвержденных случаев и, следовательно, показатели заболеваемости стабильны по сравнению с предыдущей неделей», — подчеркнули в ведомстве.

Здесь также отметили, что «количество департаментов, где вирус активно циркулирует, остается на высоком уровне (66)». При этом, по словам представителей агентства, «из-за активной передачи инфекции от человека к человеку прогнозируется дальнейший рост госпитализаций».

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