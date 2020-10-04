09:29 (мск), источник: РИА Новости
В центре Степанакерта прогремела серия сильных взрывов
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 4 окт — РИА Новости. Несколько сильных взрывов прогремели в центре Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.
После каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков. Какие цели поражены, пока неизвестно.
МИД непризнанной
Ранее сообщалось, что в Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, очевидцы заявили, что слышали взрывы за городом.
При этом ночь прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.
Обстановка в непризнанной
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.