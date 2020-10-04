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09:29 (мск), источник: РИА Новости

В центре Степанакерта прогремела серия сильных взрывов

СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 4 окт — РИА Новости. Несколько сильных взрывов прогремели в центре Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян

После каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков. Какие цели поражены, пока неизвестно.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что город подвергся обстрелу со стороны армии Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, очевидцы заявили, что слышали взрывы за городом.

При этом ночь прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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