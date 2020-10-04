Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
10:45 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России впервые с 15 мая превысило 10 тыс. за сутки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 499, этот показатель впервые с 15 мая превысил 10 тыс. новых случаев. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 215 001, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,9%.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Агентство «Москва»

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Чувашской Республике (0,3%), Московской области, Республике Тыва, Тульской области и Татарстане (0,4%).

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 327. В столице выявили больше 3 000 инфицированных за один день впервые с 23 мая, число случаев заражения за сутки достигло максимума с 19 мая. Также новые 392 случая были выявлены в Санкт-Петербурге, 296 — в Московской области, 234 — в Ростовской области, 201 — в Нижегородской области.

Видео
В России начались рейды по поиску нарушителей санитарного режима

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 214 500 человек. Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 284, всего выздоровели 979 143 человека. Доля выздоровевших снизилась до 80,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 944 пациента в Москве, 196 — в Санкт-Петербурге, 181 — в Московской области, 129 — в Ростовской области, 101 — в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 107. Всего от инфекции умерли 21 358 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 29 летальных исходов в Москве, 25 — в Санкт-Петербурге, 9 — в Ростовской области, 6 — в Московской области, по 3 — в Воронежской, Новосибирской и Омской областях. Еще в 21 регионе число умерших не превышало 2.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Это портреты девушек-одиночек, которые тем или иным образом не вписываются в общепринятые рамки поведения
Украинцев предупредили об отмене пенсий в будущем
Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев в Карабах
Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире
Названы самые добрые знаки зодиака
В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа в пятницу
СМИ: российский бюджет оплатит зарплаты в Абхазии и Южной Осетии
Авто
Красота за 3 миллиона – Kia Stinger или VW Arteon? Не хочется покупать банальную машину? Пока ещё есть способы выделиться из толпы за вменяемые деньги
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Леди
Что нельзя говорить себе ни в 50, ни в 40, ни тем более в 30 лет Есть вещи, которые нельзя говорить себе в любом возрасте
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подкладывание лука в носки на ночь: в чем суть этого метода лечения
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь