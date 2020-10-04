Число заразившихся коронавирусом в России впервые с 15 мая превысило 10 тыс. за сутки

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Чувашской Республике (0,3%), Московской области, Республике Тыва, Тульской области и Татарстане (0,4%).
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 327. В столице выявили больше 3 000 инфицированных за один день впервые с 23 мая, число случаев заражения за сутки достигло максимума с 19 мая. Также новые 392 случая были выявлены в Санкт-Петербурге, 296 — в Московской области, 234 — в Ростовской области, 201 — в Нижегородской области.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 214 500 человек. Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 284, всего выздоровели 979 143 человека. Доля выздоровевших снизилась до 80,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 944 пациента в Москве, 196 — в Санкт-Петербурге, 181 — в Московской области, 129 — в Ростовской области, 101 — в Свердловской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 107. Всего от инфекции умерли 21 358 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.
За сутки было зарегистрировано 29 летальных исходов в Москве, 25 — в Санкт-Петербурге, 9 — в Ростовской области, 6 — в Московской области, по 3 — в Воронежской, Новосибирской и Омской областях. Еще в 21 регионе число умерших не превышало 2.