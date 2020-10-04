Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением на Камчатке

«Генеральная прокуратура РФ держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа. В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.
Также сегодня, 4 октября, губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам инспекции Авачинской бухты сообщил, что «ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению». По его словам, цвет воды уже нигде не отличается от нормального, а пятен и загрязнений нет.
Несколько дней назад в воде у Халактырского пляжа и еще на трех участках акватории Авачинского залива были обнаружены нефтепродукты и фенол. «Гринпис России» назвал произошедшее «крупным экологическим загрязнением», масштаб которого до сих пор не определен. Возбуждено административное дело об административном правонарушении. Губернатор Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнением за сокрытие или приукрашивание экологической ситуации. Пробы с загрязненного побережья отправлены для анализов в Москву.