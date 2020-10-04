Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
11Не пропустите золотую осень!
12:19 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны подробности загрязнения воды у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Загрязнение прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке произошло в придонном слое, поэтому первые пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Камчатгидромет).

Источник: РИА "Новости"

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж.

Читайте также
Что известно о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке

Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.

«Сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу», — приводит пресс-служба слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой.

Она отметила, что изначально пробы воды отбирались на поверхности, однако на следующей недели специалисты планируют провести повторные исследования.

«Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы», — добавила Полякова.

 Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат
Кадыров обратился к Навальному из-за его слов о Путине
В России впервые с мая выявили более 10 тысяч случаев COVID-19
Ученый рассказал, когда Россия может снять ограничения по COVID
Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев в Карабах
Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире
Названы самые добрые знаки зодиака
В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа в пятницу
СМИ: российский бюджет оплатит зарплаты в Абхазии и Южной Осетии
Hi-Tech
Как подобрать код к домофону Спойлер: это законно!
Новости партнеров
Чего боится вирус. Медики дали очень важный совет
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Кем оказался мужчина, убитый на территории Кремля
Сын Королевой и Тарзана рассказал об отношениях в семье
Популярные темы на «Детях»
уменьшение алиментов. другая сторона 855
Муж взял кредит для бывшей жены. Как быть? 638
Американская королева – 2 453
Уменьшение алиментов. 428
Леди
Что нельзя говорить себе ни в 50, ни в 40, ни тем более в 30 лет Есть вещи, которые нельзя говорить себе в любом возрасте
Новости партнеров
Подкладывание лука в носки на ночь: в чем суть этого метода лечения
Алкоголь и снотворное в крови: новые детали в деле о смерти дочери Конкина
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
"Купите очки": комментарий в Сети вывел из себя Брухунову
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь