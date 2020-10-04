Генпрокуратура Азербайджана завела дело против лидера Нагорного Карабаха

Арутюняна обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе о планировании, подготовке, начале или ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, терроризме и создании преступного сообщества. В сообщении генпрокурора утверждается, что лидер Нагорного Карабаха «прямо нарушил требования Женевской конвенции, умышленно убивая мирных жителей и создавая панику среди людей».
Как заявили в Баку, азербайджанский город Гянджа по приказу Арутюняна утром 4 октября подвергся ракетному и артиллерийскому обстрелу. В результате, по данным Генпрокуратуры, один человек погиб, 32 получили ранения, сильно пострадала инфраструктура города.
Утром 4 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские силы ведут ракетный обстрел Физулинского района, в частности, городов Тертер и Горадиз, а также Гянджа. В Минобороны Армении в ответ заявили, что с территории республики какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.
Арутюнян заявил, что удары по военным объектам Азербайджана в Гяндже были нанесены по его приказу, позднее он распорядился прекратить огонь, «чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей». До этого, как написал Арутюнян в Facebook, азербайджанская сторона нанесла удары по столице Нагорного Карабаха Степанакерту с использованием систем «Полонез и «Смерч».
По утверждению советника президента Нагорного Карабаха Ваграма Погосяна, в Гяндже в результате обстрела был уничтожен военный аэродром ВС Азербайджана. В Баку, в свою очередь, назвали данные об обстреле военных объектов ложью и сообщили, что пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.
Обстрел Гянджи осудил и МИД Турции, обвинив в нем Армению.
4 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил также, что Арутюнян получил тяжелое ранение в результате удара азербайджанских вооруженных сил, в момент которого он «находился в бункере». Пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха опроверг это утверждение. В Ереване, в свою очередь, отметили, что Арутюнян незадолго до заявления Баку был в прямом эфире.
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