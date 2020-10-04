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18:39 (мск), источник: РИА Новости

НКР заявила о гибели мирных жителей при обстрелах Степанакерта и Шуши

СТЕПАНАКЕРТ, 4 окт — РИА Новости. При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«В Степанакерте и Шуши есть погибшие среди гражданских лиц после обстрела Вооруженных сил Азербайджана», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В свою очередь, омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что жертвами обстрелов и бомбардировок двух городов стали четыре мирных жителя, десять получили ранения. Среди погибших и раненых есть пожилые люди, добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что это неполные данные, так как окончательная картина пока не ясна.

Сегодня уже сообщалось об обстрелах столицы Нагорного Карабаха. В городе прогремели несколько взрывов.

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Власти НКР заявляли также, что Армия обороны Карабаха обстреляла города на территории Азербайджана и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане утверждают, что огонь велся с территории Армении, при этом погиб один местный житель и более 30 получили ранения.

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

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