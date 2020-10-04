18:39 (мск), источник: РИА Новости
НКР заявила о гибели мирных жителей при обстрелах Степанакерта и Шуши
СТЕПАНАКЕРТ, 4 окт — РИА Новости. При обстреле Степанакерта и Шуши погибли мирные жители, заявил МИД непризнанной
«В Степанакерте и Шуши есть погибшие среди гражданских лиц после обстрела Вооруженных сил Азербайджана», — говорится в сообщении ведомства в
В свою очередь, омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил РИА Новости, что жертвами обстрелов и бомбардировок двух городов стали четыре мирных жителя, десять получили ранения. Среди погибших и раненых есть пожилые люди, добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что это неполные данные, так как окончательная картина пока не ясна.
Сегодня уже сообщалось об обстрелах столицы Нагорного Карабаха. В городе прогремели несколько взрывов.
Власти НКР заявляли также, что Армия обороны Карабаха обстреляла города на территории Азербайджана и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане утверждают, что огонь велся с территории Армении, при этом погиб один местный житель и более 30 получили ранения.
Обстановка в непризнанной
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.