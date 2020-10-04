В Ереване сообщили о 400 погибших со стороны Азербайджана за сутки

Кроме того, по его данным, более 700 азербайджанцев было ранено, уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета, 1 БПЛА.
По его данным, на севере и юге Карабаха продолжаются бои на северном и южном направлениях.
В Баку исходящие от армянской стороны сведения о своих потерях неизменно опровергают. Так, пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов уже опроверг информацию о том, что в воскресенье в боях на линии соприкосновения были сбиты три азербайджанских самолета.
Очередной виток обострения конфликта в НКР был зафиксирован 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются бои.