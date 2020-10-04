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20:51 (мск), источник: Интерфакс

В Ереване сообщили о 400 погибших со стороны Азербайджана за сутки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает, что военные Азербайджана потеряли в воскресенье, 4 октября, в боях в Карабахе убитыми 400 человек.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, по его данным, более 700 азербайджанцев было ранено, уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета, 1 БПЛА.

По его данным, на севере и юге Карабаха продолжаются бои на северном и южном направлениях.

В Баку исходящие от армянской стороны сведения о своих потерях неизменно опровергают. Так, пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов уже опроверг информацию о том, что в воскресенье в боях на линии соприкосновения были сбиты три азербайджанских самолета.

Очередной виток обострения конфликта в НКР был зафиксирован 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются бои.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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