Москва попробует камчатскую воду

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В понедельник должны появиться предварительные научные данные об источнике загрязнения на побережье Камчатки — об этом накануне заявил губернатор края Владимир Солодов. Пробы воды и песка — около 250 кг — были направлены в Москву для изучения в Росприроднадзоре и РАН. В «Гринписе» называют происшедшее экологической катастрофой.
В воскресенье губернатор Владимир Солодов провел инспекцию акватории Авачинской бухты и Халактырского пляжа. «Сейчас констатируем, что ситуация улучшилась за последние дни»., — рассказал губернатор.
Цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен, загрязнений нет, также сделали облет квадрокоптером — он подтверждает эти выводы.
По его словам, в Москву самолетом были отправлены 250 кг проб — воды, песка и образцов погибших животных. Их изучат эксперты Росприроднадзора и РАН; предварительные результаты должны быть готовы уже в понедельник, сказал губернатор.
На изменение цвета и запаха воды местные серферы начали жаловаться еще в начале сентября: у некоторых из них стало першить горло и слезиться глаза. Спортсменка Наталья Данилина заявила, что ей в итоге диагностировали химический ожог роговицы. «Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трех метров, хотя у меня идеальное зрение», — подтверждает другой серфер. А на прошлой неделе местные жители начали массово распространять фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.
Источник: Газета Коммерсантъ
Первые пробы воды были готовы 30 сентября.
Предварительный анализ качества морской воды тогда показал превышение допустимых концентраций по нефтепродуктам в 3,6 раза, а также в 2,5 раза — по фенолу.
«С учетом зафиксированного превышения по некоторым загрязняющим веществам можно говорить о том, что эта ситуация представляет некоторую угрозу для здоровья жителей, — заявлял тогда журналистам врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.— При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу». Тогда же региональные власти рекомендовали жителям воздержаться от контакта с водой на Халактырском пляже.
Отметим, что власти региона называют Халактырский пляж «визитной карточкой Камчатки». Он находится в окрестностях Петропавловска-Камчатского между устьями рек Халактырка и Налычева, пляж покрыт чистым черным песком титаномагнетитового происхождения. Камчатские спортсмены создали здесь единственную на Дальнем Востоке школу серфинга, которая работает круглый год. Здесь проводятся летние и зимние чемпионаты по серфингу. На пляже в 2014 году был открыт туристический визит-центр, начали работать глэмпинги. Ежегодно пляж посещают не менее 40 тыс. человек.
1 октября пресс-служба Росприроднадзора заявила, что инспекторы визуально не обнаружили ни загрязнения воды нефтепродуктами, ни мертвых животных на пляже.
По поводу фотографий с множеством погибших осьминогов и морских ежей, которые появились в соцсетях, в Росприроднадзоре сообщили, что «морские млекопитающие, как и любой живой организм, имеют свойства заканчивать свой жизненный цикл».
Источник: Газета Коммерсантъ
Но на следующий день в Минприроды края заявили, что фенол и нефтепродукты выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива.
Врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков назвал предварительной причиной загрязнения сброс льяльных (нефтесодержащих) вод или нефтепродуктов с проходящих судов.
Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах происшедшего. Следственное управление СКР по Камчатскому краю начало проверку информации о массовой гибели морских животных. В «Гринписе России» назвали происшедшее «экологической катастрофой»: «Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации». Организация обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий. Вместе с этим экологи сослались на предположение географа и администратора школы серфинга Екатерины Дыбы — девушка у себя в Facebook написала, что «примерно в одно время с появлением первых симптомов на Халактырском пляже и в акватории проводились военные учения».
Позже в Минобороны РФ заявили, что «распространяемая представителями зарубежных организаций» информация о причастности флота к загрязнению воды не соответствует действительности. Как утверждают в штабе Тихоокеанского флота, на полигоне Радыгино с июня «никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было». «В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось», — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что суда ВМФ РФ не перевозили крупных партий нефтепродуктов, а вещества с фенолом в составе отсутствуют в горюче-смазочных материалах, используемых военными на северо-востоке России.
«Увы, мы ничего понять не можем, мы, биологи, экологи, ничего не можем понять, мы растерялись, все очень противоречиво», — заявил «Ъ» доктор биологических наук, профессор Камчатского государственного технического университета Евгений Лобков.
Он указывает на размещенные в соцсетях снимки из космоса реки Халактырки, согласно которым она внезапно окрасилась в желтый цвет. «Мы рассматриваем буквально все гипотезы, — говорит специалист.— Если река действительно внезапно стала желтой, то может и был какой-то нечаянный слив. Но тогда же не взяли пробы, а сейчас ничего такого там нет. Но мы не можем игнорировать подтвержденные диагнозы ожога слизистой оболочки у ребят, которые плавали в море. Однозначно что-то было. Может и судно мимо проходило и что-то слило, может и учения, пока ничего не ясно». По его мнению, анализы, направленные в Москву, могут дать более объективную картину происшедшего.
Анна Васильева; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский
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