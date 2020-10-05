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10:21 (мск), источник: РИА Новости

В Степанакерте прогремела серия взрывов

СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости. По столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту нанесли еще около 20 артиллерийских ударов, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Взрывы раздавались близко к центру города, в числе прочего использовались снаряды РСЗО. МИД НКР сообщил, что «в настоящий момент ВС Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности».

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Первого октября Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

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10:47 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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