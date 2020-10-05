10:21 (мск), источник: РИА Новости
В Степанакерте прогремела серия взрывов
СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости. По столице непризнанной
Взрывы раздавались близко к центру города, в числе прочего использовались снаряды РСЗО. МИД НКР сообщил, что «в настоящий момент ВС Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности».
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Первого октября Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.